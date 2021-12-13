Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hoje no APOEL, Danilo espera chegar aos cinquenta jogos no Chipre

Meio-campista brasileiro que atua na equipe do APOEL, do Chipre, é o principal nome do futebol local
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2021 às 17:20

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 17:20

Em alta na equipe do APOEL, o meio-campista Danilo falou sobre o desejo de alcançar a marca dos cinquenta jogos no futebol do Chipre nesta temporada. Segundo o jogador brasileiro, esse objetivo será muito importante em sua carreira.- Estou em minha segunda temporada no futebol do Chipre e muito feliz no país. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos e um deles é passar dos cinquenta jogos no país. Vou lutar muito por isso e para dobrar esse número nos próximos anos - disse.
Segundo Danilo, sua fase atuando no Chipre pela equipe do APEOL tem sido muito especial.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para manter um nível alto de atuação. Venho batalhando para que as coisas saiam como estou planejando e para fazer uma grande sequência na temporada - concluiu.
Crédito: DaniloédestaquedoAPOEL(Foto:APOEL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados