Hoje no APOEL, Danilo espera chegar aos cinquenta jogos no Chipre

Em alta na equipe do APOEL, o meio-campista Danilo falou sobre o desejo de alcançar a marca dos cinquenta jogos no futebol do Chipre nesta temporada. Segundo o jogador brasileiro, esse objetivo será muito importante em sua carreira.- Estou em minha segunda temporada no futebol do Chipre e muito feliz no país. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos e um deles é passar dos cinquenta jogos no país. Vou lutar muito por isso e para dobrar esse número nos próximos anos - disse.