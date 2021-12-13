Hoje no APOEL, Danilo espera chegar aos cinquenta jogos no Chipre

Em alta na equipe do APOEL, o meio-campista Danilo falou sobre o desejo de alcançar a marca dos cinquenta jogos no futebol do Chipre nesta temporada. Segundo o jogador brasileiro, esse objetivo será muito importante em sua carreira.- Estou em minha segunda temporada no futebol do Chipre e muito feliz no país. Tenho trabalhado muito para conquistar meus objetivos e um deles é passar dos cinquenta jogos no país. Vou lutar muito por isso e para dobrar esse número nos próximos anos - disse.
Segundo Danilo, sua fase atuando no Chipre pela equipe do APEOL tem sido muito especial.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para manter um nível alto de atuação. Venho batalhando para que as coisas saiam como estou planejando e para fazer uma grande sequência na temporada - concluiu.