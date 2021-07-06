Hoje na Tailândia, Evson espera grande temporada no Chiamgmai United

Crédito: (Divulgação / Chiangmai

Um dos principais destaques do futebol tailandês na última temporada, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United, falou sobre a motivação do grupo em fazer um grande ano no país. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história nesta temporada.

Veja o mata-mata da Eurocopa- Estamos trabalhando muito para que essa temporada seja muito boa coletivamente. O grupo é forte, tem potencial e sabe do quanto pode crescer ao longo do ano. Vamos lutar para fazer história neste ano - disse o zagueiro brasileiro.

Segundo Evson, seu momento na Tailândia jogando pelo Chiangmai United tem sido muito especial.