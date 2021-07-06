Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hoje na Tailândia, Evson espera grande temporada no Chiamgmai United

Zagueiro brasileiro com passagem pelo Vitória vive grande momento no clube tailandês do Chiangmai United
...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 15:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 15:14
Crédito: (Divulgação / Chiangmai
Um dos principais destaques do futebol tailandês na última temporada, o zagueiro Evson segue em alta com a camisa do Chiangmai United, falou sobre a motivação do grupo em fazer um grande ano no país. Para ele, o elenco tem tudo para fazer história nesta temporada.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Estamos trabalhando muito para que essa temporada seja muito boa coletivamente. O grupo é forte, tem potencial e sabe do quanto pode crescer ao longo do ano. Vamos lutar para fazer história neste ano - disse o zagueiro brasileiro.
Segundo Evson, seu momento na Tailândia jogando pelo Chiangmai United tem sido muito especial.
- Estou passando por um dos principais momentos da minha carreira e muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Vou me dedicar ao máximo para continuar melhorando meus números aqui - concluiu o jogador do Chiangmai United.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados