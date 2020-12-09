Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

'Hoje está muito na moda isso de racismo', diz Jorge Jesus

Questionado sobre a situação ocorrida na partida entre PSG e Istanbul
Basaksehir, o treinador do Benfica deu declarações polêmicas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2020 às 09:03

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 09:03

Crédito: Divulgação / Site oficial do Benfica
O treinador do Benfica, Jorge Jesus, foi questionado sobre o caso de racismo que ocorreu na partida entre PSG e Istanbul Basaksehir. Em coletiva, o português disse acreditar que "está muito na moda isso de racismo".
- Bem, eu não sei... não estava lá. Não sei o que aconteceu, o que se falou, o que se diz, mas hoje está muito na moda isso do racismo. Como cidadão tenho direto de pensar à minha maneira e só posso ter uma opinião concreta se souber o que se disse naquele momento - começou dizendo.
- Hoje, qualquer coisa que se possa dizer contra um negro é sempre sinal de racismo. Se dizer o mesmo contra um branco, já não é racismo. Está se implementando essa onda no mundo - completou.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕESO caso ocorreu na partida entre PSG e Istanbul, na qual foi paralisada aos 15 minutos do primeiro tempo. O quatro árbitro, Coltescu, foi acusado de ser racista contra um membro da comissão técnica da equipe turca. Demba Ba, atacante senegalês, liderou o movimento e todos deixaram o campo. Neymar e Mbappé foram flagrados dizendo que não jogariam com o árbitro no estádio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados