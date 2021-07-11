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Hoje com 24 seleções, Uefa estuda possibilidade de realizar Eurocopa com 32 times

Uefa pode aumentar número de equipes a partir da edição de 2028, que ainda não tem sede definida. Próxima competição, em 2024, será disputada na Alemanha...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 11:54

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 11:54

Crédito: AFP
Disputada com 24 seleções desde a edição de 2016, o formato atual da Eurocopa pode estar com os dias contados. De acordo com informações da agência "AP", a Uefa estuda a possibilidade de aumentar o número de times na competição para 32 equipes a partir de 2028.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaAinda de acordo com a publicação, a entidade europeia, caso opte pela mudança, promete reformular o sistema de eliminatório que classifica as seleções para o torneio. Com jogos pouco atrativos, a Uefa pode até encerrar a qualificação. A decisão será tomada até o final de 2023.
Até a Eurocopa de 2012, o torneio era disputado com apenas 16 seleções divididas em quatro grupos. Os dois primeiros de cada chave avançavam e faziam as quartas de final. Quatro anos depois, a Uefa implantou o sistema com 24 times, privilegiando também algumas equipes que ficavam em terceiro.
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Neste domingo, Itália e Inglaterra fazem a final da edição 2020 da Eurocopa. O jogo será disputado às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres. A próxima edição do torneio, em 2024, será realizada na Alemanha.

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