Hoffenheim x Bayern de Munique. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (12), às 11:30h de Brasília, no Rhein-Neckar-Arena, pela 26ª rodada da Bundesliga. O time da casa é o quarto colocado com 43 pontos e precisa vencer para permanecer na zona de classificação da Champions League.Os visitantes são os líderes isolados da competição com 59 pontos e querem vencer para aumentar a distância dos demais adversários. No momento, a diferente do Bayern para o Borussia Dortmund são de nove pontos.
O duelo promete ser interessante, tendo em vista que a fase de ambas as equipes é boa. O Hoffe vem de quatro vitórias em sequência e estão embalados para engatar mais uma no Campeonato Alemão. Já os Bávaros, golearam o RB Salzburg por 7 a 1 no jogo de volta das oitavas de final da Champions League.FICHA TÉCNICA
Hoffenheim x Bayern de MuniqueData: 12 de março de 2022Horário: 11:30h (de Brasília)Local: Rhein-Neckar-ArenaOnde assistir: LANCE! com transmissão do OneFootball
Provável escalação do Hoffenheim:Baumann; Posch, Grillitsch, Vogt; Kaderabek, Samassekou, Stiller, Raum; Baumgartner; Bebou, Kramaric. Técnico: Sebastian Hoeness.
Desfalques: Bicakcic, Skov, Nordtveit e Rudy (lesionados).
Provável escalação do Bayern de Munique:Neuer; Pavard, Süle, Hernandez; Kimmich, Musiala; Gnabry, Müller, Sane, Coman; Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmann.
Desfalques: Corentin Tolisso, Leon Goretzka e Alphonso Davies (lesionados).