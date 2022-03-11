Hoffenheim x Bayern de Munique. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (12), às 11:30h de Brasília, no Rhein-Neckar-Arena, pela 26ª rodada da Bundesliga. O time da casa é o quarto colocado com 43 pontos e precisa vencer para permanecer na zona de classificação da Champions League.Os visitantes são os líderes isolados da competição com 59 pontos e querem vencer para aumentar a distância dos demais adversários. No momento, a diferente do Bayern para o Borussia Dortmund são de nove pontos.