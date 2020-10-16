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Hoffenheim e Borussia Dortmund abrem 4º rodada do Campeonato Alemão; Confira todos os jogos

No sábado, Augsburg x RB Leipzig fazem duelo que vale a liderança da Bundesliga...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 13:43
Crédito: THILO SCHMUELGEN / POOL / AFP
O Hoffenheim recebe o Borussia Dortmund, às 10h30, neste sábado, no PreZero Arena, abrindo a 4ª rodada da Bundesliga. Em duelo da parte de cima da tabela, as equipes buscam a vitória para se consolidar no topo do Campeonato Alemão.
Após ter dado fim a sequência invicta de mais de 30 jogos do Bayern de Munique, o Hoffenheim perdeu o 100% no campeonato ao ser derrotado pelo Eintracht Frankfurt por 2 a 1 na última rodada. A equipe quer voltar a vencer e se consolidar na briga no topo da tabela.
O Borussia Dortmund teve uma vitória tranquila na partida anterior ao período de paralisação do Campeonato Alemão devido ao período reservado para os jogos entre seleções. O time goleou o Freiburg por 4 a 0 e agora busca uma sequência de vitórias na competição.
Confira outros jogos do Alemão:
Mainz 05 x Bayer 04 Leverkusen - sábado - 10h30O Opel Arena será palco para o duelo entre Mainz 05 e Bayer 04 Leverkusen, respectivamente na 17ª e 14ª posição, com 0 e 3 pontos cada.
FC Augsburg x RB Leipzig - sábado - 10h30 No duelo entre os líderes do Campeonato Alemão, o FC Augsburg abre os portões do WWK ARENA para receber o RB Leipzig no sábado. As equipes possuem 7 pontos e ocupam a 2ª e 1ª posição respectivamente.
Freiburg x Werder Bremen - sábado - 10h30 No sábado, o Freiburg recebe o Weder Bremen no duelo que colocar o 12º contra 7º colocado da Bundesliga, com 4 e 6 pontos cada.
Hertha BSC x Stuttgart - sábado - 10h30 ​O Olympiastadion abre seus portões para a 4ª rodada do Campeonato Alemão. Hertha Berlin enfrenta o Stuttgart, 13º e 8º lugar respectivamente, com 3 e 4 pontos cada um.
Arminia Bielefeld x FC Bayern München - sábado - 13h30 Buscando assumir a ponta da tabela, o Bayern visita o Arminia Bielefeld, no SchücoArena, pelo Campeonato Alemão. O time Bávaro é o atual quarto colocado com seis pontos. Do outro lado, os donos da casa estão em décimo lugar com quatro pontos na tabela.
Borussia Mönchengladbach x Wolfsburg - sábado - 15h30 A bola vai rolar no Borussia-Park pela 4ª rodada do Campeonato Alemão. A equipe do Borussia Mönchengladbach, na 11ª posição com 4 pontos, recebe o VfL Wolfsburg, com seus 15 pontos na tabela e ocupando a 3ª posição.
Colônia x Eintracht Frankfurt - domingo - 10h30 Colônia e Eintracht Frankfurt fazem a bola rolar no Rhein Energie Stadion pela 4ª rodada da Bundesliga. Os donos da casa estão em 16º lugar e ainda não pontuaram na competição. Equanto isso, o Eintracht Frankfurt está em terceiro lugar com sete pontos.
FC Schalke 04 x Union Berlin - domingo - 13hEncerrando a rodada no domingo, o VELTINS-Arena será palco para o duelo entre FC Schalke 04 e Union Berlin, respectivamente na 18ª e 9ª posição, com 0 e 4 pontos cada.

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