Hitalo fala sobre a campanha do Vitória, líder do Brasileirão Aspirantes

Crédito: Divulgação/Vitória

Nesta quinta-feira, o Vitória enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão Aspirantes, competição Sub-23. Um dos destaques do time, Hitalo falou um pouco sobre a campanha do time que é líder no campeonato, expectativa da competição e o jogão.

Sobre a campanha e a liderança, disse: 'Nossa campanha vem sendo muito boa. Nosso grupo está focado e unido. No time, grande parte dos jogadores estamos todos jogando desde o Sub-17, isso ajuda muito. Estamos competindo muito bem'.

Analisando seu desempenho, Hitalo diz: 'Venho em uma crescente muito boa, graças a Deus. Estou trabalhando muito forte e o resultado está acontecendo. Estou contente mas procuro melhorar ainda mais e evoluir, ajudar a equipe e conquistar os objetivos'.

Traçando uma meta na competição, o atacante fala que a expectativa é grande: 'Estamos trabalhando muito para fazer uma excelente competição. Além das metas pessoais, vamos em busca do título. A projeção é fazer um grande campeonato e conseguir amadurecer, ganhar visibilidade e se destacar para conseguir vaga no elenco principal'.