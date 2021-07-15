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futebol

Hitalo fala sobre a campanha do Vitória, líder do Brasileirão Aspirantes

Jogador destaque o forte trabalho em grupo e o entrosamento da categoria de base do time...

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 10:00

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 10:00
Crédito: Divulgação/Vitória
Nesta quinta-feira, o Vitória enfrenta o Fortaleza pelo Brasileirão Aspirantes, competição Sub-23. Um dos destaques do time, Hitalo falou um pouco sobre a campanha do time que é líder no campeonato, expectativa da competição e o jogão.
Sobre a campanha e a liderança, disse: 'Nossa campanha vem sendo muito boa. Nosso grupo está focado e unido. No time, grande parte dos jogadores estamos todos jogando desde o Sub-17, isso ajuda muito. Estamos competindo muito bem'.
Analisando seu desempenho, Hitalo diz: 'Venho em uma crescente muito boa, graças a Deus. Estou trabalhando muito forte e o resultado está acontecendo. Estou contente mas procuro melhorar ainda mais e evoluir, ajudar a equipe e conquistar os objetivos'.
Traçando uma meta na competição, o atacante fala que a expectativa é grande: 'Estamos trabalhando muito para fazer uma excelente competição. Além das metas pessoais, vamos em busca do título. A projeção é fazer um grande campeonato e conseguir amadurecer, ganhar visibilidade e se destacar para conseguir vaga no elenco principal'.
Sobre a próxima partida, contra o Fortaleza, Hitalo diz: 'Estamos muito focados para a próxima partida. Sabemos da força do adversário, mas estamos trabalhando forte para fazer um grande jogo. Estou focado, espero voltar a marcar gols e ajudar a equipe a conquistar a vitória'.

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