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futebol

Histórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que Maradona

Alessandro Costacurta teve a oportunidade de enfrentar os dois craques argentinos. Defensor diz que ambos são gênios, mas afirma que Messi é diferente desde jovem...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 13:42

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 13:42

Crédito: Costacurta palpita sobre qual o melhor ídolo dos argentinos (AFA
Alessandro Costacurta, ídolo e lendário defensor do Milan, contou sobre a experiência de ter jogado contra Lionel Messi e Diego Maradona, em entrevista para a “Sky Sport”. O italiano revelou qual dos dois argentinos é o melhor da história e como eram suas formas de jogo, definidas como “geniais” para o zagueiro.
- Se estamos falando de quem foi melhor, nem deveria haver debate. Tive a sorte de jogar com Messi e Diego. A diferença é que no Maradona podíamos fazer 66 faltas antes de servos advertidos. Com Leo é diferente, o futebol agora é outra coisa.
O italiano destacou similaridade entre os dois craques, mas fez questão de reforçar que Messi era diferente.
- São parecidos por suas genialidades e a forma como se expressam em campo, mas Messi é mais gênio que Maradona. Enfrentei Messi quando ele tinha só 16 anos. No início, o vi como uma criança e fiz o que quis. Depois de 15 minutos, pedi ao Ancelotti para me substituir.
Costacurta foi mais um jogador a embarcar na polêmica questão sobre quem foi o melhor argentino de todos os tempos. Nunca haverá uma resposta certa, mas o italiano não tem dúvidas em afirmar que o maior jogador da história do Barcelona, mesmo com a carreira em construção, é melhor do que Maradona.E MAIS:Reino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentenaBarcelona começa a estudar volta da torcida aos estádios de futebolPresidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporadaAntes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do Barcelona E MAIS:

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