Histórico zagueiro do Milan diz que Messi é melhor do que Maradona

Crédito: Costacurta palpita sobre qual o melhor ídolo dos argentinos (AFA

Alessandro Costacurta, ídolo e lendário defensor do Milan, contou sobre a experiência de ter jogado contra Lionel Messi e Diego Maradona, em entrevista para a “Sky Sport”. O italiano revelou qual dos dois argentinos é o melhor da história e como eram suas formas de jogo, definidas como “geniais” para o zagueiro.

- Se estamos falando de quem foi melhor, nem deveria haver debate. Tive a sorte de jogar com Messi e Diego. A diferença é que no Maradona podíamos fazer 66 faltas antes de servos advertidos. Com Leo é diferente, o futebol agora é outra coisa.

O italiano destacou similaridade entre os dois craques, mas fez questão de reforçar que Messi era diferente.

- São parecidos por suas genialidades e a forma como se expressam em campo, mas Messi é mais gênio que Maradona. Enfrentei Messi quando ele tinha só 16 anos. No início, o vi como uma criança e fiz o que quis. Depois de 15 minutos, pedi ao Ancelotti para me substituir.