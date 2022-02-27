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futebol

Histórico positivo: São Paulo não perdeu e nem sofreu gols contra o Água Santa

Em dois jogos disputados entre as equipes, Tricolor venceu um por 4 a 0 e outro por 2 a 0...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 17:00

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2022 às 17:00
O São Paulo defende um histórico positivo diante do Água Santa, em duelo que será disputado nesta segunda-feira (28), às 15h, em Diadema, pelo Campeonato Paulista. Isso porque o Tricolor nunca perdeu e nem sofreu gols da equipe do Grande ABC. São duas vitórias em dois jogos. Na primeira partida, disputada no Pacaembu, o São Paulo venceu por 4 a 0, com gols de Calleri (2), Thiago Mendes e Michel Bastos, em duelo válido pelo Campeonato Paulista de 2016.
Depois, os clubes se enfrentaram pelo Paulista de 2020, no Morumbi. Mais uma vitória do Tricolor, desta vez por 2 a 0, com gols marcados por Pablo e Daniel Alves, dois jogadores que deixaram o São Paulo em baixa. O São Paulo busca a vitória para se firmar de vez na zona de classificação do Grupo B. O Tricolor tem 11 pontos, três a menos que o líder São Bernardo, mas com um jogo a menos.
Crédito: SãoPauloestàinvictocontraoÁguaSanta(Foto:BrunoRiganti/PhotoPremium/Lancepress!

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