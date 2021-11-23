Histórico no Morumbi pesa a favor do São Paulo contra o Athletico-PR

O São Paulo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, buscando manter os bons números diante do Furacão em casa neste século. Foram 21 jogos disputados desde 2001, com 12 vitórias do Tricolor, sete empates e apenas duas derrotas. Entre essas partidas, vale destacar a final da Libertadores de 2005, vencida pelo São Paulo após golear o Athletico-PR por 4 a 0, com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli. Nessas partidas, foram 33 gols pró para o São Paulo, enquanto o Athletico-PR marcou 16 vezes.