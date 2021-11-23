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futebol

Histórico no Morumbi pesa a favor do São Paulo contra o Athletico-PR

Tricolor perdeu apenas duas vezes para o Furacão neste século em casa. Na história, foram disputadas 30 partidas, com 17 vitórias do Tricolor, nove empates e quatro derrotas...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2021 às 15:02

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:02

O São Paulo enfrenta o Athletico-PR nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, buscando manter os bons números diante do Furacão em casa neste século. Foram 21 jogos disputados desde 2001, com 12 vitórias do Tricolor, sete empates e apenas duas derrotas. Entre essas partidas, vale destacar a final da Libertadores de 2005, vencida pelo São Paulo após golear o Athletico-PR por 4 a 0, com gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli. Nessas partidas, foram 33 gols pró para o São Paulo, enquanto o Athletico-PR marcou 16 vezes.
No entanto, se pegarmos os cinco últimos jogos entre eles no Morumbi, teremos equilíbrio. Foram duas vitórias do São Paulo. dois empates e uma vitória do Athletico, no Brasileiro de 2019.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!No primeiro turno desse Campeonato Brasileiro, o Tricolor derrotou o Furacao por 2 a 1, com dois gols de Pablo.
SÃO PAULO X ATHLETICO-PR NESSE SÉCULO JOGANDO NO MORUMBI​21 jogos12 vitórias do São Paulo​sete empates duas vitórias do Athletico-PR
Crédito: SãoPaulotemlargavantagemcontraoAthletico-PRnesseséculonoMorumbi(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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