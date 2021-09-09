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Histórico! Cascavel supera o Atheltico-PR e chega à final do Campeonato Paranaense

A equipe do interior do Paraná, patrocinada pela KTO, fez um duelo épico e fará a decisão da competição com o Londrina...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 15:00

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:00

Crédito: O Cascavel teve um dos seus maiores feitos de sua história ao derrotar o Furacão e ir à final do Estadual-(Divulgação/Cascavel
O FC Cascavel teve uma jornada épica no Campeonato Paranaense. A equipe do interior do Paraná derrou o Athletico-PR de virada, por 2 a 1, gols de Rogério e Léo Itaperunna, com Nikão descontando para o Furacão. Com o triunfo, o Cascavel garantiu vaga na decisão do Estadual 2021. A jornada histórica do Cascavel, que é apoiado pela KTO, foi no Estádio Olímpico Regional, pelo jogo de volta da semifinal. A partida de ida tinha sido 1 a 1. Assim, a festa no Paraná será do interior, pois o FC Cascavel encara o Londrina na grande decisão. Superação foi a tônica do FC Cascavel Com vários atletas ausentes por conta de suspensões, lesões, Covid-19 e não-inscritos, deixaram o FC Cascavel com apenas 11 jogadores aptos para entrar em campo diante do Furacão. Nem o técnico Tcheco escapou, sendo diagnosticado com o novo coronavírus. Para amenizar o prejuízo, o Cascavel entrou com pedidos de adiamento do jogo na Federação Paranaense de Futebol (FPF) e no TJD-PR. Porém, ambos os pedidos foram negados. Mas como o dia era da Serpente, em cima da hora, houve a liberação de três jogadores e o time foi com 14 atletas para decidir sua sorte na competição. E, deu muito certo. Vai decidir o título em casa​A grande final do Campeonato Paranaense 2021, entre FC Cascavel x Londrina, que eliminou o Maringá na outra semifinal, ainda não tem datas marcadas. O que se sabe é que a decisão do interior acontece após sete anos. Em 2014, quando o Londrina bateu o Maringá e levou o título. Mas, nesta final, a Serpente tem a melhor campanha e decidirá o campeonato em casa.
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