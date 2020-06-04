Higuaín sente incômodo, mas exames descartam lesão muscular grave

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Visando a preparação para o retorno aos gramados, a Juventus levou um susto com um incômodo muscular na perna direita sentido por Higuaín durante o treinamento desta quinta-feira, segundo o clube informou através de suas redes sociais. Os exames descartaram a possibilidade de haver uma lesão mais grave.

O argentino vinha treinando com os seus companheiros, mas interrompeu a sessão de forma imediata ao sentir dor para não agravar o problema. O atacante irá descansar e se recuperar para voltar às atividades, uma vez que a Velha Senhora deve entrar em campo na próxima semana para enfrentar o Milan pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Itália.