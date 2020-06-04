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futebol

Higuaín sente incômodo, mas exames descartam lesão muscular grave

Atacante treinava com os companheiros visando a preparação para o jogo contra o Milan pela Copa da Itália. Argentino deve descansar e se recuperar para voltar a trabalhar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:35

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:35

Crédito: AFP
Visando a preparação para o retorno aos gramados, a Juventus levou um susto com um incômodo muscular na perna direita sentido por Higuaín durante o treinamento desta quinta-feira, segundo o clube informou através de suas redes sociais. Os exames descartaram a possibilidade de haver uma lesão mais grave.
O argentino vinha treinando com os seus companheiros, mas interrompeu a sessão de forma imediata ao sentir dor para não agravar o problema. O atacante irá descansar e se recuperar para voltar às atividades, uma vez que a Velha Senhora deve entrar em campo na próxima semana para enfrentar o Milan pelo segundo jogo da semifinal da Copa da Itália.
Caso não se recupere, Maurizio Sarri só poderá trabalhar com Cristiano Ronaldo e Dybala no ataque. Durante o período de quarentena, Higuaín foi protagonista de uma polêmica por não voltar para a Itália junto de seus companheiros. O atacante ficou mais tempo do que se esperava na Argentina por conta de sua mãe que enfrenta um câncer.E MAIS:Ben Olsen, do DC United, fala sobre morte de George Floyd: 'As coisas têm que mudar'Campeonato Mexicano estuda mudar regras a partir do próximo anoPSV afasta Dumfries por ida a protesto antirracista na HolandaMonchengladbach visita Freiburg e busca se manter no G-4 do AlemãoInglaterra permite clubes a realizarem cinco substituições E MAIS:

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