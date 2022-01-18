Higuaín revela motivo de não atravessar bom momento na carreira

Em baixa na carreira, o atacante Gonzalo Higuaín, que já vestiu as camisas de Real Madrid, Juventus, Milan e Chelsea, hoje atua pelo Inter Miami, da MLS. Aos 34 anos, o argentino concedeu coletiva de imprensa nesta terça-feira, admitiu que não fez bom 2021 e revelou motivo para não viver boa fase.+ Robert Lewandowski vence o prêmio 'The Best' pelo segundo ano seguido

- Na temporada passada, mesmo não estando 100%, marquei 12 golos e dei 10 assistências. Com a morte da minha mãe, perdi o foco, mas nesta temporada, com a cabeça no lugar, sinto que posso melhorar e ajudar a equipe a se classificar para os play-off. Estou melhor fisicamente e com a cabeça limpa. Tenho ótimas sensações para o ano - disse.

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O futebol volta a rolar nos Estados Unidos novamente no dia 26 de fevereiro e Huguaín terá que mostrar serviço se quiser continuar na equipe. Isso porque de acordo com o jornal 'The Sun', David Beckham, dono do clube norte-americano, quer a contratação de Luis Suárez, do Atlético de Madrid, neste ano.