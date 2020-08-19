Higuaín pode perder espaço na Juventus com a chegada de Pirlo

O atacante Gonzalo Higuaín não tem permanência garantida na Juventus na próxima temporada. De acordo com informações da imprensa italiana, o argentino pode perder espaço na Bianconeri com a chegada do novo técnico, Andrea Pirlo.O "Calciomercato" diz que o jogador está "mais fora do que dentro" dos planos do comandante da equipe alvinegra e que Pipita poderia se transferir para o futebol dos Estados Unidos.