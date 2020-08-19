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futebol

Higuaín pode perder espaço na Juventus com a chegada de Pirlo

Treinador ainda não sabe se utilizará o argentino, que pode deixar o clube...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 15:51

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:51

Crédito: Isabella Bonotto / AFP
O atacante Gonzalo Higuaín não tem permanência garantida na Juventus na próxima temporada. De acordo com informações da imprensa italiana, o argentino pode perder espaço na Bianconeri com a chegada do novo técnico, Andrea Pirlo.O "Calciomercato" diz que o jogador está "mais fora do que dentro" dos planos do comandante da equipe alvinegra e que Pipita poderia se transferir para o futebol dos Estados Unidos.
Na última temporada, Higuaín fez 44 jogos e marcou 11 gols pela Juve. O argentino também deu oito assistências para gol.

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