Higuaín lista melhores atacantes e não cita Cristiano Ronaldo

Crédito: Divulgação/Inter Miami

Em entrevista à “ESPN”, o atacante Gonzalo Higuaín revelou que Lewandowski, Benzema e Haaland são os três melhores atacantes da atualidade. Apesar de ter jogado com Cristiano Ronaldo em suas passagens por Real Madrid e Juventus, o argentino não colocou o português nem em uma lista da história recente.

- Atualmente, para mim, os melhores são Lewandowski, Haaland e Benzema. Karim está lá há muito tempo, está na elite há 12 anos. Lewandowski, onde jogou, marcou e ganhou. Haaland é uma grande promessa e com um grande futuro. Na história, temos Suárez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa, Ibrahimovic,Higuaín também afirmou que o maior de todos os tempos é Ronaldo Fenômeno. O argentino admitiu que sempre tentou copiar o brasileiro no seu estilo de jogo.

- O melhor que está no céu é Ronaldo Fenômeno. Sempre quis ser Ronaldo, sempre quis copiá-lo.