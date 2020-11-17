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futebol

Higuaín lista melhores atacantes e não cita Cristiano Ronaldo

Argentino enxerga Lewandowski, Benzema e Haaland como os melhores da posição. Atacante também diz que sempre se inspirou no futebol de Ronaldo Fenômeno...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 09:32

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 09:32

Crédito: Divulgação/Inter Miami
Em entrevista à “ESPN”, o atacante Gonzalo Higuaín revelou que Lewandowski, Benzema e Haaland são os três melhores atacantes da atualidade. Apesar de ter jogado com Cristiano Ronaldo em suas passagens por Real Madrid e Juventus, o argentino não colocou o português nem em uma lista da história recente.
- Atualmente, para mim, os melhores são Lewandowski, Haaland e Benzema. Karim está lá há muito tempo, está na elite há 12 anos. Lewandowski, onde jogou, marcou e ganhou. Haaland é uma grande promessa e com um grande futuro. Na história, temos Suárez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa, Ibrahimovic,Higuaín também afirmou que o maior de todos os tempos é Ronaldo Fenômeno. O argentino admitiu que sempre tentou copiar o brasileiro no seu estilo de jogo.
- O melhor que está no céu é Ronaldo Fenômeno. Sempre quis ser Ronaldo, sempre quis copiá-lo.
O centroavante do Inter Miami, equipe de David Beckham, também rasgou elogios para Messi, com quem dividiu vestiários pela seleção argentina. O camisa nove foi contratado nesta temporada pelo clube norte-americano após um final de passagem que deixou a desejar na Juventus.

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