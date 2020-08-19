Higuaín desaconselha Messi a ir para o futebol inglês caso saia do Barça

O atacante Gonzalo Higuaín aconselhou Messi a não ir para o futebol inglês caso esteja pensando em sair do Barcelona. Em entrevista à “FOX Sports”, o camisa nove da Juventus explicou sua dificuldade em se adaptar no Chelsea após passagens pelo Real Madrid e clubes italianos. Sua experiência nos Blues durou apenas seis meses.

- Eu sofri muito na liga inglesa. Não me adaptei em seis meses. Não tem nada a ver com a liga espanhola. Os defensores te enchem de chutes e não apitam como na Espanha. Não sei como poderia impactar a Messi, pois sendo um jogador de outro nível não creio que sofra, mas é uma liga muito complicada.Messi já foi especulado para ser contratado pelo Manchester City, em que poderia voltar a ser treinado por Pep Guardiola. Além do clube inglês, o nome do argentino já foi vinculado em diversas ocasiões a Inter de Milão. O futuro do craque segue em aberto, mas o Barcelona irá fazer de tudo para manter o camisa 10 em suas dependências.