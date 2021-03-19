Higuaín chama Messi para jogar na MLS: 'O receberíamos de braços abertos'

Há seis meses no futebol dos Estados Unidos, Higuaín quer que Messi rume à MLS. Para o atacante do Inter Miami, não há motivos para o camisa 10 do Barcelona não querer ir para lá.
- Não vejo motivos para Messi não vir para os Estados Unidos. Se o fizesse, o receberíamos de braços abertos. Pirlo veio para a MLS quando era campeão mundial, assim como Thierry Henry, David Villa e Matuidi - disse à ESPN Argentina.Ainda assim, Higuaín reconheceu que Messi ainda tem futebol para continuar no alto nível de competitividade europeu.