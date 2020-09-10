Higuaín acerta saída da Juventus e se despede de companheiros de clube

O atacante Gonzalo Higuaín já acertou sua rescisão contratual com a Juventus e perdoou o recebimento de cerca de 50% do que teria para receber em seu último ano de contrato, segundo o “Tuttosport”. As informações também indicam que o argentino já se despediu dos companheiros e aguarda detalhes para o adeus se tornar oficial.A decisão já havia sido tomada anteriormente e Nicolás Higuaín, irmão e agente do camisa nove, já tinha conhecimento do que iria acontecer após uma reunião com Andrea Pirlo nos últimos dias. O empresário afirmava que possuía uma relação muito boa com os dirigentes da Velha Senhora e que encontrariam uma solução amigável, como aconteceu.