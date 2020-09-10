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futebol

Higuaín acerta saída da Juventus e se despede de companheiros de clube

Atacante perdoou cerca de 50% do que teria para receber de salário no último ano de contrato. Informações apontam que destino do argentino deve ser o Inter de Miami...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 08:52

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2020 às 08:52
Crédito: AFP
O atacante Gonzalo Higuaín já acertou sua rescisão contratual com a Juventus e perdoou o recebimento de cerca de 50% do que teria para receber em seu último ano de contrato, segundo o “Tuttosport”. As informações também indicam que o argentino já se despediu dos companheiros e aguarda detalhes para o adeus se tornar oficial.A decisão já havia sido tomada anteriormente e Nicolás Higuaín, irmão e agente do camisa nove, já tinha conhecimento do que iria acontecer após uma reunião com Andrea Pirlo nos últimos dias. O empresário afirmava que possuía uma relação muito boa com os dirigentes da Velha Senhora e que encontrariam uma solução amigável, como aconteceu.
Com a saída de Higuaín da Juventus, o futuro do atacante fica em aberto, mas as especulações apontam que o argentino pode ir para o Inter de Miami, time de David Beckham na Major League Soccer. O centroavante pode se juntar com o ex-companheiro Blaise Matuidi, principal nome da equipe norte-americana até o momento.

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