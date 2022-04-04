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futebol

Higo Magalhães quer Vila Nova se impondo contra Vasco e Fluminense

Técnico do clube falou sobre os confrontos contra os cariocas pela Série B e Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 20:12

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 20:12

O Vila Nova tem pela frente dois embates importantes contra clubes cariocas nas próximas semanas. Dia 8 de abril estreará na Série B do Brasileiro contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Posteriormente, também na capital carioca, visitará o Fluminense pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Higo Magalhães quer ver o time goiano jogando da forma habitual.
- Serão dois confrontos dificílimos, em razão dos adversários e de serem disputados fora de casa. Um deles será uma estreia e isso sempre pesa um pouco, enquanto o outro é por uma competição mata-mata. Independente de qualquer aspecto, o Vila precisará se impor e jogar o seu futebol - disse.
Após a estreia contra o Vasco, a equipe de Higo receberá o Novorizontino pela segunda rodada da Série B. Além de enfrentar o Fluminense pelo torneio eliminatório, o Vila Nova também jogará fora de casa contra o Ituano. Higo Magalhães fala sobre atuar três vezes longe de Goiânia numa sequência de quatro jogos.
- Precisamos buscar o melhor desempenho nas condições apresentadas. Estamos tendo um bom período de preparação e creio que chegaremos bem dia oito. Sabemos nos portar quando jogamos fora e mostraremos isso - definiu.
Crédito: HigoMagalhães,treinadordoVilaNova,querotimeimpondooseujogo(Foto:divulgação/assessoriadotreinador

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