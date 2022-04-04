Higo Magalhães quer Vila Nova se impondo contra Vasco e Fluminense

O Vila Nova tem pela frente dois embates importantes contra clubes cariocas nas próximas semanas. Dia 8 de abril estreará na Série B do Brasileiro contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Posteriormente, também na capital carioca, visitará o Fluminense pela terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Higo Magalhães quer ver o time goiano jogando da forma habitual.

- Serão dois confrontos dificílimos, em razão dos adversários e de serem disputados fora de casa. Um deles será uma estreia e isso sempre pesa um pouco, enquanto o outro é por uma competição mata-mata. Independente de qualquer aspecto, o Vila precisará se impor e jogar o seu futebol - disse.

Após a estreia contra o Vasco, a equipe de Higo receberá o Novorizontino pela segunda rodada da Série B. Além de enfrentar o Fluminense pelo torneio eliminatório, o Vila Nova também jogará fora de casa contra o Ituano. Higo Magalhães fala sobre atuar três vezes longe de Goiânia numa sequência de quatro jogos.

- Precisamos buscar o melhor desempenho nas condições apresentadas. Estamos tendo um bom período de preparação e creio que chegaremos bem dia oito. Sabemos nos portar quando jogamos fora e mostraremos isso - definiu.