Higo Magalhães quer coroar boa temporada com vaga na final do Goiano

Classificado na Copa do Brasil e líder de seu grupo na primeira fase do Campeonato Goiano, o Vila Nova decide hoje à noite contra o Atlético Goianiense uma vaga na final da competição estadual. Comandante da equipe, o técnico Higo Magalhães destaca a campanha realizada até agora na temporada.- Nossa trajetória em 2022 vem sendo muito bonita e merece ser coroada com uma passagem para a decisão do estadual. Para isso ocorrer no entanto, teremos que nos superar. A torcida merece bastante esse prêmio e contamos com a sua ajuda para alcançá-lo - afirmou.