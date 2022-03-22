Higo Magalhães quer coroar boa temporada com vaga na final do Goiano

Classificado na Copa do Brasil e líder de seu grupo na primeira fase do Campeonato Goiano, o Vila Nova decide hoje à noite contra o Atlético Goianiense uma vaga na final da competição estadual. Comandante da equipe, o técnico Higo Magalhães destaca a campanha realizada até agora na temporada.- Nossa trajetória em 2022 vem sendo muito bonita e merece ser coroada com uma passagem para a decisão do estadual. Para isso ocorrer no entanto, teremos que nos superar. A torcida merece bastante esse prêmio e contamos com a sua ajuda para alcançá-lo - afirmou.
Uma das revelações como treinador na última temporada, Higo assumiu a equipe do Vila Nova quando ela ocupava a décima sétima posição na Série B 2021. Ao final da competição, o time estava no nono lugar. O profissional fala do orgulho com o trabalho desempenhado.
- Tinha certeza que em algum momento as coisas iriam acontecer como eu esperava, mas era necessário mostrar isso na prática, realizar um grande trabalho e creio que isso está sendo feito. O carinho que venho recebendo dos torcedores mostra que estamos no caminho certo - definiu.