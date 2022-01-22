Hertha x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Na tarde deste domingo, Herta Berlin e Bayern de Munique se enfrentam no Estádio Olímpico, às 13h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto põe frente a frente equipes que precisam dos três pontos, mas por motivos diferentes.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaO time da capital está tem apenas três pontos do 16º colocado, time que joga o playoff de divisão. Já o Bayern viu o Borussia vencer na rodada e, assim, precisa derrotar o Herta Berlin para não deixar o rival se aproximar ainda mais da primeira colocação.