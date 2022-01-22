Hertha x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Na tarde deste domingo, Herta Berlin e Bayern de Munique se enfrentam no Estádio Olímpico, às 13h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto põe frente a frente equipes que precisam dos três pontos, mas por motivos diferentes.> Dembélé é afastado no Barcelona: veja 15 jogadores negociáveis na EuropaO time da capital está tem apenas três pontos do 16º colocado, time que joga o playoff de divisão. Já o Bayern viu o Borussia vencer na rodada e, assim, precisa derrotar o Herta Berlin para não deixar o rival se aproximar ainda mais da primeira colocação.
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O principal desfalques dos visitantes na partida será Alphonso Davies. O lateral-esquerdo está com uma miocardite e foi afastado do clube por algumas semanas para tratar do problema no coração (saiba mais).FICHA TÉCNICAHerta Berlin x Bayern de Munique Data e horário: 23/01/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Olympistadion, em Berlim (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
HERTA BERLIN (Técnico: Tayfun Korkut) Schwolow; Pekarik, Stark, Boyata e Mittelstädt; Richter, Ascacibar, Darida e Serdar; Belfodil e Maolida.
Fora: Jarstein (joelho).Duvidável: Bjorkan (condição física), Jovetic (panturrilha), Torunarigha (tornozelo).
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Süle e Hernandez; Kimmich e Tolisso; Gnabry, Müller e Sane; Lewandowski.
Fora: Choupo-Moting (Copa Africana de Nações), Davies (miocardite), Goretzka (joelho), Sarr (Copa Africana de Nações).Duvidável: Coman (coxa), Stanisic (muscular).