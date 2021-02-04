futebol

Hertha Berlin x Bayern: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Duelo é o último antes dos bávaros viajarem para o Qatar pela disputa do Mundial de Clubes. Hansi-Flick pede foco total no duelo desta sexta para seguir bem na Bundesliga...
LanceNet

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 13:18

Crédito: Bayern de Munique vem de quatro vitórias consecutivas (AFP
Antes de viajar para Doha e disputar o Mundial de Clubes, o Bayern de Munique encara o Hertha Berlin fora de casa nesta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), pela Bundesliga. Os bávaros vivem ótima fase, vem de quatro vitórias consecutivas, buscam abrir a diferença de pontos para o RB Leipzig, enquanto o time da capital luta para não entrar na zona de rebaixamento.Foco
- Queremos obter a quinta vitória consecutiva em Berlim e enviar para os jogadores um sinal de que estamos no caminho certo na Bundesliga. O time está concentrado, mas também se divertindo. Gostei muito dos dois últimos treinos, estou satisfeito - avaliou Hansi-Flick.
> Veja a tabela da Bundesliga
Calendário apertado
Na coletiva de imprensa, o técnico do Bayern também disse que a viagem para o Qatar era estressante por conta do jogo da semifinal na segunda e da final na quarta com pouco tempo para treinar e descansar seus atletas. No entanto, o comandante afirmou que as atenções estão todas viradas para o Campeonato Alemão.
FICHA TÉCNICA:Hertha Berlin x Bayern de Munique
Data e horário: 5/2/2021, às 16h (de Brasília)Local: Olympistadion, em Berlim (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:HERTHA BERLIN (Técnico: Pál Dárdai)Jarstein; Klunter, Stark, Torunarigha e Netz; Ascacibar e Tousart; Lukebakio, Guendouzi e Matheus Cunha; Piatek.
Desfalques: Javairo Dilrosun, Dedryck Boyata, Jhon Cordoba e Marvin Plattenhardt (machucados).
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Sule, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Roca; Sane, Muller e Gnabry; Lewandowski.
Desfalques: Corentin Tolisso, Javi Martinez, Leon Goretzka eTanguy Nianzou (machucados).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
