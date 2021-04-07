'Heroicos Parisienses' e 'Eficiência arrepiante': imprensa francesa repercute vitória do PSG na Champions

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Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique recebeu o Paris-Saint Germain pela partida de ida das quartas de final da Champions League. O confronto terminou com vitória do PSG por 3 a 2. Após o jogo, a imprensa francesa elogiou a atuação da equipe visitante.

Veja o mata-mata da Champions LeagueA imprensa francesa elogiou bastante a atuação do Paris Saint-Germain na vitória por 3 a 2 sobre o Bayern de Munique nesta quarta-feira. O destaque dos franceses foi entregue ao 'doblete' de Kylian Mbappé na partida de ida das quartas de final.

O 'Le Figaro', em sua ala de esportes, cita os dois gols de Mbappé e chama a equipe vencedora de 'heroicos parisienses'. O jornal ainda menciona um 'sucesso incrível' do Paris Saint-Germain na partida desta quarta-feira contra o Bayern.

'Eficiência arrepiante' é como o L'Equipe classifica a exibição do Paris Saint-Germain na partida desta quarta-feira. O jornal usa tal termo pois o PSG marcou três vezes após finalizar apenas cinco vezes, enquanto o Bayern teve dez chutes ao gol perdidos.