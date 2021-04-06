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Herói nas quartas de final, Heberty é a esperança do Bangkok na semi da Copa da Tailândia

Brasileiro espera conquistar título no continente asiático...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 11:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2021 às 11:40
Crédito: Heberty espera ser decisivo na semifinal da Copa da Tailândia (Divulgação
Herói da classificação do Bangkok United nas quartas de final da Copa da Tailândia no último final de semana, o atacante Heberty é a grande esperança da equipe na semifinal do torneio nesta quarta-feira contra o Chiangrai. A definição do finalista se dará em jogo único e a final da competição está marcada para o próximo sábado. O brasieiro se mostra confiante para o confronto.- Vencemos cinco das seis últimas partidas, o que evidencia o nosso bom momento. Individualmente a fase também é muito boa e pude contribuir decisivamente para a classificação do time no último sábado. Em função desse quadro, estou otimista quanto ao nosso desempenho contra o Chiangrai - disse.
Adversário na Copa da Tailândia, o Chiangrai United também rivalizou com o Bangkok na Thai League. A equipe de Heberty terminou a liga em quinto lugar, uma posição atrás do oponente. No país desde 2014, o paulista ressalta a importância de uma possível conquista.
- Além do valor natural de um título, nós garantiríamos uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Ásia, que é o maior objetivo de todos os clubes do continente. Estamos próximos, a apenas dois jogos, mas as dificuldades serão enormes, sabemos disso - encerrou.

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