Herói nas quartas de final, Heberty é a esperança do Bangkok na semi da Copa da Tailândia

Herói da classificação do Bangkok United nas quartas de final da Copa da Tailândia no último final de semana, o atacante Heberty é a grande esperança da equipe na semifinal do torneio nesta quarta-feira contra o Chiangrai. A definição do finalista se dará em jogo único e a final da competição está marcada para o próximo sábado. O brasieiro se mostra confiante para o confronto.- Vencemos cinco das seis últimas partidas, o que evidencia o nosso bom momento. Individualmente a fase também é muito boa e pude contribuir decisivamente para a classificação do time no último sábado. Em função desse quadro, estou otimista quanto ao nosso desempenho contra o Chiangrai - disse.