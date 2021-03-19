Herói na final contra o PSG, Coman fala sobre reencontro na Champions: 'História especial'

O duelo entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, nas quartas de final da Champions League, será muito especial para o atacante Kingsley Coman. Autor do gol que deu o título europeu à equipe bávara na última temporada, o francês celebrou a oportunidade de reencontrar os parisienses.
- É um grande sorteio. Para mim, é claro, é uma história especial depois da temporada passada. Isso significará dois jogos interessantes. O PSG é uma super equipe com um ataque muito bom - disse o atacante.
Ex-jogador do próprio Paris Saint-Germain, Coman entrou em campo pelo Bayern 28 vezes na atual temporada e balançou as redes seis vezes. Os números de assistência, entretanto, chamam a atenção. Com 13 passes para gol, o francês é vice-líder no quesito no elenco, empatado com Kimmich. Apenas Müller, com 16, tem mais.