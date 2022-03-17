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Herói na classificação do Vila Nova, Georgemy foca clássico pelo Goiano: 'Grupo unido e comprometido'

Goleiro defendeu a cobrança de Ronaldo Alves na vitória do Tigrão sobre o Guarani, pela Copa do Brasil. No sábado, a equipe mede forças com o Atlético-GO, às 16h30, no Accioly...

Publicado em 17 de Março de 2022 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 17:30
A noite de terça-feira foi muito importante para o Vila Nova e seus torcedores, pois se tratou de uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Principal destaque da partida, Georgemy brilhou nas penalidades e foi o herói ao defender a cobrança de Ronaldo Alves. O goleiro, que teve passagem pelo Guarani, falou sobre o duelo e relembrou uma falha nos tempos de Brinco de Ouro: - Foi uma noite especial. Conseguir uma classificação em um estádio que a tempos atrás me marcou muito, fico feliz em ter contribuído com a classificação da equipe - ponderou.
+ Confira e simule a classificação do Campeoanto Goiano
Apesar da classificação, Georgemy garante já ter virado a chave para o Campeonato Goiano. O Vila Nova tem dois jogos diante do Atlético-GO pela semifinal. O primeiro deles está marcado para este sábado, às 16h30, no Estádio Antônio Accioly. O goleiro falou sobre a partida:
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- Sabemos da importância desse jogo e da qualidade do adversário, encaramos como um grande passo para conquistarmos o título Goiano. Temos um grupo unido e comprometido em conquistar coisas grandes esse ano, nossa força sem dúvida são nossos familiares, torcedores e todo os funcionários que fazem o clube se movimentar diariamente - concluiu.
Crédito: GeorgemyfalousobreoclássicocomoAtlético-GOpelassemifinaisdoEstadual(Foto:Divulgação/VilaNova

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