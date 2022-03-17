Herói na classificação do Vila Nova, Georgemy foca clássico pelo Goiano: 'Grupo unido e comprometido'

A noite de terça-feira foi muito importante para o Vila Nova e seus torcedores, pois se tratou de uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Principal destaque da partida, Georgemy brilhou nas penalidades e foi o herói ao defender a cobrança de Ronaldo Alves. O goleiro, que teve passagem pelo Guarani, falou sobre o duelo e relembrou uma falha nos tempos de Brinco de Ouro: - Foi uma noite especial. Conseguir uma classificação em um estádio que a tempos atrás me marcou muito, fico feliz em ter contribuído com a classificação da equipe - ponderou.

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Apesar da classificação, Georgemy garante já ter virado a chave para o Campeonato Goiano. O Vila Nova tem dois jogos diante do Atlético-GO pela semifinal. O primeiro deles está marcado para este sábado, às 16h30, no Estádio Antônio Accioly. O goleiro falou sobre a partida:

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- Sabemos da importância desse jogo e da qualidade do adversário, encaramos como um grande passo para conquistarmos o título Goiano. Temos um grupo unido e comprometido em conquistar coisas grandes esse ano, nossa força sem dúvida são nossos familiares, torcedores e todo os funcionários que fazem o clube se movimentar diariamente - concluiu.