Herói do Flu, Wellington Silva exalta bom retrospecto no Castelão

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

Wellington Silva saiu do banco de reservas e fez o gol da vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, por 1 a 0, neste sábado, no Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante lembrou de quando, no mesmo estádio, também decidiu uma partida para o Internacional, em agosto do ano passado. Na época, o Colorado bateu o Leão pelo mesmo placar.

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 Estou muito feliz pela oportunidade de voltar a jogar. Fui feliz ao fazer o gol. Quando estava vindo, falei como meus companheiros que havia feito um gol aqui no ano passado, quando nós (Internacional) saímos com a vitória. Graças a Deus isso se repetiu  disse Wellington Silva ao canal "Premiere".

O jogador, que não atuava desde 28 de setembro, quando machucou a coxa esquerda durante goleada sobre o Coritiba (4 a 0), também comentou sobre o bom momento do Fluminense, que está no G-4 do Brasileirão.

 Nós trabalhamos muito, temos a semana aberta está dando para trabalhar mais. Tudo que o professor fala nós temos feito. Temos que continuar trabalhando, para ver no que vai dar  disse.