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Herói de Portugal na Eurocopa de 2016, Éder desperta interesse de clubes da segunda divisão inglesa

Atacante está de saída do Lokomotiv Moscou e o destino pode ser a Inglaterra. O Brighton, que já conseguiu o acesso, é o principal interessado...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 15:26
Crédito: Franck Fife / AFP
Em fim de contrato e de saída do Lokomotiv Moscou, o herói da Eurocopa de Portugal em 2016, Éder, atrai interesse de clubes do futebol inglês. Diversos clubes já manifestaram desejo de contar com o atacante, mas o principal interessado, segundo o "Sport Express", é o Brighton, que já garantiu seu acesso à Premier League do próximo ano.
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A maioria dos clubes que Éder interessa são do segundo escalão inglês. O português encerra seu contrato com o Lokomotiv no final da atual temporada e não irá renovar.Éder chegou ao Lokomotiv em 2017, depois de passagens por Tourizense, Acadêmica, Braga, Swansea e Lille. Pelo clube russo ele marcou 14 gols em 115 jogos.

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