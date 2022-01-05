Herói de acessos, Matheus Carvalho avalia seu futuro

O atacante Matheus Carvalho, 29 anos, se despediu do Náutico na última segunda-feira, com seu nome ventilado no mercado. Ele foi autor do gol do acesso do Timbu em 2019. O jogador também marcou o gol que definiu a subida do Atlético-GO à série A, em 2016. Além disso, participou do acesso do Paraná em 2017.
Matheus Carvalho, 29 anos, nasceu em Niterói e foi revelado no Fluminense. Moleque de Xerém, ele participou dos títulos brasileiros de 2010 e 2012 do Tricolor. Jogou a Champions League pelo Mônaco, da França, em 2015. Com a camisa do Náutico, participou do título estadual em 2021, além de ter conquistado a série C em 2019 no clube pernambucano.
TÍTULOS DE MATHEUS CARVALHO EM BRASILEIROS:
2010 e 2012 - Fluminense - Série A2016 - Atlético-GO - Série B2017 - Paraná - Série B2019 - Náutico - Série C
Em sua conta em uma rede social, Matheus se despediu do Timbu e também foi reverenciado pelo clube capibaribe em sua conta oficial. Confira na íntegra a despedida do atacante e a mensagem que o Náutico postou nas redes sociais em seguida.