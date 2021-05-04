Herói da vitória, Mahrez celebra vaga na final da Champions League: 'Jogamos muito bem'

Crédito: PAUL ELLIS / AFP

Autor dos dois gols da vitória do Manchester City na vitória sobre o PSG na partida de volta das semifinais da Champions League, o atacante Riyad Mahrez celebrou a classificação para a grande decisão. Entretanto, o argelino disse que sua equipe poderia ter marcado mais na etapa final.

+ Veja a tabela da Champions League- Foi um jogo muito bom. Não começamos bem de novo, não acho que fizemos um primeiro tempo muito bom, mas depois de marcarmos o gol ficamos mais confortáveis. No segundo tempo jogamos muito bem e poderíamos ter marcado mais. Eles perderam os nervos, depois começaram a nos chutar, tiveram um cartão vermelho e depois foi mais confortável para nós - disse.

Mahrez também falou sobre a estratégia de jogo do clube inglês, que matou a partida em dois contra-ataques. Para o jogador, isso não era planejado, mas foi a consequência do jogo.

- Eu não acho que era o plano de jogo, mas obviamente eles tinham que vir até nós. Talvez às vezes tenhamos ido um pouco mais fundo e quando eles perderam a bola, estivemos bem no contra-ataque. Foi assim que surgiram os dois gols e estamos felizes.

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Por último, o camisa 26 falou sobre o lance do primeiro gol, que começou num lançamento do goleiro Ederson. Mahrez disse que esse tipo de jogada é bastante treinada.