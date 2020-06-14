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futebol

Herói da vitória do Ulsan, brasileiro sonha com a artilharia da K-League

Em grande fase na Coreia do Sul, Júnior Negão foi eleito o melhor jogador do mês de maio no país, e é o maior goleador no mundo após a pausa no futebol por conta da pandemia...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2020 às 23:17

Publicado em 13 de Junho de 2020 às 23:17

Crédito: Reprodução/Instagram
As últimas cinco semanas do atacante Júnior Negão foram inegavelmente bastante especiais. Desde o início da K-League o atacante baiano disputou seis jogos pelo Ulsan Hyundai e marcou sete vezes, o que o faz artilheiro isolado do torneio. Na última segunda-feira foi eleito o "jogador do mês" de maio da liga e de quebra é o atleta que mais gols fez no mundo após a volta do futebol. Júnior fala do momento magico que vive atualmente.
- É o melhor começo de temporada da minha carreira. São números que me deixam muito orgulhoso. Meu grande objetivo é ajudar o Ulsan a conquistar a liga, não há dúvida, porém há dois anos chego muito perto da artilharia da K-League e acabo batendo na trave. Sonho em me sagrar finalmente o número um nesse quesito em 2020 - disse.
E neste sábado Júnior contribuiu mais um pouco para que as duas metas sejam atingidas ao final do campeonato. Com um gol do brasileiro aos 43 minutos do segundo tempo, o Ulsan bateu o Seongnam por 1 a 0 e se manteve na cola do líder Jeonbuk, que também venceu na rodada. Júnior vê sua equipe forte no torneio e já pensa no difícil confronto da próxima rodada.
- O Gangwon ocupa a terceira posição e lutará muito para nos derrotar, pois dessa forma nos alcançaria em pontos. Somos o único time invicto na competição, mas sabemos que empatar muitas vezes não é um bom negócio. Vamos em busca de mais um resultado favorável - definiu. E MAIS:

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