Herói da vitória do Ulsan, brasileiro sonha com a artilharia da K-League

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As últimas cinco semanas do atacante Júnior Negão foram inegavelmente bastante especiais. Desde o início da K-League o atacante baiano disputou seis jogos pelo Ulsan Hyundai e marcou sete vezes, o que o faz artilheiro isolado do torneio. Na última segunda-feira foi eleito o "jogador do mês" de maio da liga e de quebra é o atleta que mais gols fez no mundo após a volta do futebol. Júnior fala do momento magico que vive atualmente.

- É o melhor começo de temporada da minha carreira. São números que me deixam muito orgulhoso. Meu grande objetivo é ajudar o Ulsan a conquistar a liga, não há dúvida, porém há dois anos chego muito perto da artilharia da K-League e acabo batendo na trave. Sonho em me sagrar finalmente o número um nesse quesito em 2020 - disse.

E neste sábado Júnior contribuiu mais um pouco para que as duas metas sejam atingidas ao final do campeonato. Com um gol do brasileiro aos 43 minutos do segundo tempo, o Ulsan bateu o Seongnam por 1 a 0 e se manteve na cola do líder Jeonbuk, que também venceu na rodada. Júnior vê sua equipe forte no torneio e já pensa no difícil confronto da próxima rodada.