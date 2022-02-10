Herói da vitória do São Paulo, Marquinhos revela confiança ao entrar: 'Eu sabia que ia fazer o gol'

Responsável pela autoria do gol que deu a primeira vitória do São Paulo no Campeonato Paulista 2022, contra o Santo André, por 1 a 0, o atacante Marquinhos ressaltou a importância do placar e da garantia da partida.O camisa 17 entrou no segundo tempo, substituindo Alisson. Com uma assistência de Éder, o atacante conseguiu abrir o placar, aos 45 minutos do segundo tempo.Durante a entrevista pós jogo, Marquinhos comentou que, quando foi chamado pelo técnico Rogério Ceni para entrar em campo, já pressentia que seria o autor do gol.+Veja a tabela do Campeonato Paulista 2022 e simule os próximos jogos- Eu estava esperando tanto por esse momento, no aquecimento eu estava ligado no jogo. Quando o professor chamou eu sabia que ia fazer o gol. Muito feliz com esse primeiro gol nos profissionais aqui no Morumbi, com essa torcida - destacou.O atacante se empolgou bastante na comemoração e chegou até a tirar a camisa, levando inclusive um cartão amarelo pelo ato. Marquinhos ressaltou que se extravasou por ter consciência da pressão que o São Paulo estava sofrendo e do nervosismo envolto na situação. Além disso, também relembrou o próximo confronto do Tricolor, contra a Ponte Preta.- Extravasei. Estava precisando deste gol. Sabia que no momento certo e na hora certa poderia ajudar o São Paulo. Saiu todo nervosismo que tínhamos. É seguir trabalhando que domingo temos desafio difícil para a Ponte Preta. É muito pouco pela grandeza do São Paulo. Este 1 a 0 foi muito importante e pode ter certeza que será a primeira vitória de muitas - disse.O São Paulo volta a campo no próximo domingo (13), às 18h30, para enfrentar a Ponte Preta pelo Paulistão. A partida ocorrerá Estádio Moisés Lucarelli.