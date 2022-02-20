Herói da meta: Everson brilha em disputa de pênaltis e garante Supercopa do Brasil para o Atlético

O jogo começou tranquilo para Everson. Contudo, a decisão entre Atlético-MG e Flamengo pela Supercopa do Brasil ultrapassou todas as expectativas, inclusive as do goleiro. Contestado no início de sua passagem no clube, ele entrou em campo para completar seu 101° jogo pelo Galo, e quase viu as chances do quarto título irem embora após um 'apagão' da equipe no segundo tempo. Com o empate e a final indo para as penalidades, o goleiro garantiu mais uma taça para o time que aprendeu a viver, em atuação decisiva nos pênaltis, pegando três cobranças.Acostumado com decisões, Everson não teve muito trabalho nos minutos iniciais, quando Keno, Nacho e Hulk tentavam encontrar espaços na área rubro-negra. Porém, não demorou para o Flamengo crescer e levar perigo. Seguro, o arqueiro atleticano acompanhou os lances, assim como ajudou a organizar a saída de bola. Em mais de um lance, ficou adiantado para se tornar opção de passe no início das jogadas, característica comum para ele. Ao final do primeiro tempo, o primeiro gol saiu dos pés de Nacho. Confiantes, goleiro e equipe retornaram ao gramado para a segunda etapa, mas esta não aconteceu como o planejado. Aos 11 minutos, Everson espalmou o cabeceio de Bruno Henrique, mas Gabi aproveitou o rebote e igualou o placar. Oito minutos depois, Bruno Henrique chegou na área mais uma vez e conseguiu enganar o goleiro, que assistiu o segundo gol do Flamengo de joelhos. O que poderia ter sido um dia triste para ele, o goleiro transformou em história para contar.Insistente, o Galo conseguiu empatar o jogo, mas segurar o resultado foi uma tarefa árdua. Depois do gol de Hulk, o rubro-negro pressionou o Atlético-MG, mas Everson estava lá. Em pouco tempo, foi para o chão, pulou nos ângulos da meta e fez defesas improváveis. De cabeça erguida, o time conquistou a oportunidade de levar a decisão para os pênaltis. Após os 90 minutos de futebol em alto nível, as equipes se enfileiraram para descobrir quem levaria a Supercopa. As cinco primeiras cobranças de cada time ocorreram dentro do planejado, com direito a bonitas conversões. No sexto pênalti para o Galo, Guga falhou. A decisão poderia ter encerrado ali, mas o goleiro não estava disposto a ir embora sem a taça e defendeu a sexta tentativa do Flamengo.Logo depois, Everson teve a chance de converter. Olhou para a bola, para a conhecida meta e desferiu o chute. Mais um lance difícil de ver: o arqueiro isolou a bola na arquibancada. Na sequência, se Matheuzinho fizesse, o título ficaria para o Fla. Porém, o goleiro do Galo defendeu e manteve o time na briga pelo título.