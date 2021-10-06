Herói da Espanha contra a Itália, Ferrán Torres celebra 'revanche': 'Nada melhor que vencê-los em casa'

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Melhor em campo na vitória da Espanha sobre a Itália nesta quarta-feira, que garantiu a Fúria na final da Nations League, o atacante Ferrán Torres celebrou a vaga na decisão. Autor dos dois gols do time de Luis Enrique, o camisa 11 relembrou a semifinal da Eurocopa, quando os italianos venceram nos pênaltis, e citou uma satisfação com a revanche.

- Sabíamos que era um jogo especial porque caímos nas semifinais da Eurocupa contra eles e nada melhor do que vencê-los em casa. Estou muito feliz pela equipe. Os resultados vêm com constância. O jogo dura 90 minutos e pode haver erros, devemos ser constantes e por isso vencemos - disse Ferrán Torres após a partida.

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O jogador do Manchester City foi substituído no início do segundo tempo com dores, mas afirmou que foi apenas um susto. Ainda de acordo com o atleta, sua cabeça já está na decisão de domingo.

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