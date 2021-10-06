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Herói da Espanha contra a Itália, Ferrán Torres celebra 'revanche': 'Nada melhor que vencê-los em casa'

Jogador do Manchester City marcou os dois gols da Fúria sobre os italianos no San Siro. Substituído com dores no pé no segundo tempo, camisa 11 diz que está bem...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2021 às 18:38

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 18:38

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Melhor em campo na vitória da Espanha sobre a Itália nesta quarta-feira, que garantiu a Fúria na final da Nations League, o atacante Ferrán Torres celebrou a vaga na decisão. Autor dos dois gols do time de Luis Enrique, o camisa 11 relembrou a semifinal da Eurocopa, quando os italianos venceram nos pênaltis, e citou uma satisfação com a revanche.
- Sabíamos que era um jogo especial porque caímos nas semifinais da Eurocupa contra eles e nada melhor do que vencê-los em casa. Estou muito feliz pela equipe. Os resultados vêm com constância. O jogo dura 90 minutos e pode haver erros, devemos ser constantes e por isso vencemos - disse Ferrán Torres após a partida.
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O jogador do Manchester City foi substituído no início do segundo tempo com dores, mas afirmou que foi apenas um susto. Ainda de acordo com o atleta, sua cabeça já está na decisão de domingo.
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- Estou bem. Estou sentindo um desconforto no pé, mas já estou pensando na final - concluiu.

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