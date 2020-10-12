Herói da classificação do PSG na última Liga dos Campeões, Choupo-Moting é apresentado no Bayern

Herói da classificação do Paris Saint-Germain na última Liga dos Campeões, Choupo-Moting foi apresentado oficialmente pelo Bayern de Munique. Em coletiva, o atacante revelou que será difícil bancar Lewandowski, mas alertou que todos os jogadores do elenco são importantes.

- Estou muito feliz pois tudo aconteceu muito rapidamente. É uma grande honra jogar por um clube tão grande. Conversei com o treinador e ele disse que ficaria feliz se eu viesse. Não falamos especificamente sobre o meu papel, mas todos sabem que o Lewandowski está na frente e tem um papel importante na equipe, mas devido ao calendário, todos os jogadores têm a sua importância no elenco - disse. Com 31 anos, Choupo-Moting tem passagens por Hamburgo, Nuremberg, Mainz, Schalke 04, Stoke City e Paris Saint-Germain. No total, disputou 385 partidas e marcou 74 gols.