Herói contra o Bahia, Keno exalta o título brasileiro do Atlético-MG: 'Fizemos história no clube'

O atacante Keno foi o grande responsável pela vitória de virada do Atlético-MG sobre o Bahia, por 3 a 2, na noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, ao fazer dois gols. O triunfo garantiu a taça do Brasileirão para o Galo. O atleta garante que o atual elenco entra para a história do Galo.

- A sensação é que (os torcedores) vão para o aeroporto. São 50 anos sem o título. Fizemos história grande no clube. Batalhamos bastante, e agora é só festejar - disse o jogador ao Premiere. Keno lembrou ainda que o Atlético ficou no "quase" em 2020, quando terminou o Brasileirão a três pontos do campeão Flamengo.