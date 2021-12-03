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Herói contra o Bahia, Keno exalta o título brasileiro do Atlético-MG: 'Fizemos história no clube'

Atacante fez dois gols que viraram o jogo diante do Bahia na Fonte Nova, garantindo a conquista nacional ao Galo depois de 50 anos...
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Publicado em 

02 dez 2021 às 21:14

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 21:14

O atacante Keno foi o grande responsável pela vitória de virada do Atlético-MG sobre o Bahia, por 3 a 2, na noite desta quinta-feira, na Arena Fonte Nova, ao fazer dois gols. O triunfo garantiu a taça do Brasileirão para o Galo. O atleta garante que o atual elenco entra para a história do Galo.
- A sensação é que (os torcedores) vão para o aeroporto. São 50 anos sem o título. Fizemos história grande no clube. Batalhamos bastante, e agora é só festejar - disse o jogador ao Premiere. Keno lembrou ainda que o Atlético ficou no "quase" em 2020, quando terminou o Brasileirão a três pontos do campeão Flamengo.

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