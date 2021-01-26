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futebol

Hernanes volta a treinar após se recuperar da Covid-19

Após perder três jogos do São Paulo por conta da doença, meia apareceu na reapresentação do elenco na manhã desta terça-feira (26) e participou do treinamento...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 14:34
Crédito: Hernanes participou do trabalho físico e pode voltar a ser relacionado por Diniz (Divulgação/saopaulofc.net
Na manhã desta terça-feira (26), o meio-campista Hernanes, recuperado da Covid-19, voltou a treinar com a equipe do São Paulo na reapresentação do elenco, no CT da Barra Funda. Gabriel Sara, que não enfrentou o Coritiba por sentir uma indisposição, também treinou normalmente.
São Paulo na briga: confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro
Diagnosticado com a doença no dia 16 de janeiro, o jogador não pôde atuar contra Athletico Paranaense, Internacional e Coritiba. Agora, Hernanes fica à disposição de Fernando Diniz para enfrentar o Atlético-GO, no domingo (31), às 16h, horário de Brasília, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
O atleta participará dos treinos da equipe durante a semana, e a comissão técnica vai avaliar se ele está apto para ser relacionado. O clube é obrigado a repetir os testes 48h antes do confronto.

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