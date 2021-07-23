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Hernanes visita o CT da Barra Funda para se despedir dos jogadores e funcionários do São Paulo

Meio-campista rescindiu seu contrato de forma amigável e visitou seus ex-companheiros de clube e funcionários do Tricolor nesta sexta-feira...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 17:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 17:00
Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc
Nesta sexta-feira (23), o meio-campista Hernanes visitou o CT da Barra Funda para se despedir dos jogadores e dos funcionários do São Paulo. Após acertar uma rescisão amigável, o atleta deixou o clube em que foi revelado e no qual é ídolo da torcida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Aos 36 anos de idade, Hernanes perdeu espaço dentro do elenco do São Paulo, recebendo poucos minutos na temporada. Assim, o atleta procurou a diretoria do clube e pediu uma rescisão amigável.
Revelado pelo Tricolor e muito importante na luta contra o rebaixamento em 2017, o jogador é o quinto maior artilheiro do clube no século. Assim, a despedida realizada nesta sexta-feira foi muito importante para um jogador tão identificado com o time.
Sendo um dos veteranos do elenco, Hernanes era muito importante como referência para os mais jovens e como um líder, mesmo sem jogar muitas partidas ao longo da temporada.Mesmo com a sua saída do São Paulo, o meia revelou que pretende seguir jogando futebol, procurando outro clube no Brasil.
- Na verdade, eu gostaria muito (de continuar) no Brasil, estou com muita vontade de jogar o Brasileirão. Em alguns jogos eu fiquei no banco e estava com muita vontade mesmo. Eu sei joguei na Itália, mas o Brasileirão tem uma magia legal, estou muito motivado e querendo jogar. Gostaria muito de encontrar e achar um clube aqui no Brasil - contou o atleta em entrevista ao programa 'Bem Amigos!'.

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