Hernanes visita o CT da Barra Funda para se despedir dos jogadores e funcionários do São Paulo

Crédito: Fellipe Lucena / saopaulofc

Nesta sexta-feira (23), o meio-campista Hernanes visitou o CT da Barra Funda para se despedir dos jogadores e dos funcionários do São Paulo. Após acertar uma rescisão amigável, o atleta deixou o clube em que foi revelado e no qual é ídolo da torcida.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Aos 36 anos de idade, Hernanes perdeu espaço dentro do elenco do São Paulo, recebendo poucos minutos na temporada. Assim, o atleta procurou a diretoria do clube e pediu uma rescisão amigável.

Revelado pelo Tricolor e muito importante na luta contra o rebaixamento em 2017, o jogador é o quinto maior artilheiro do clube no século. Assim, a despedida realizada nesta sexta-feira foi muito importante para um jogador tão identificado com o time.

Sendo um dos veteranos do elenco, Hernanes era muito importante como referência para os mais jovens e como um líder, mesmo sem jogar muitas partidas ao longo da temporada.Mesmo com a sua saída do São Paulo, o meia revelou que pretende seguir jogando futebol, procurando outro clube no Brasil.