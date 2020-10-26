Hernanes treina, demonstra evolução, e pode ser novidade no São Paulo

O São Paulo contou com o meio-campista Hernanes no treinamento da manhã desta segunda-feira. Fora de combate desde o dia 30 de setembro, quando se lesionou na partida contra o River Plate, na Argentina, o Profeta avançou na recuperação do estiramento e treinou sem limitações de movimento.

Depois da classificação emocionante para as quartas de final da Copa do Brasil, o técnico Fernando Diniz comandou uma atividade apenas com os jogadores que não começaram a partida contra o Fortaleza. De volta aos trabalhos, Hernanes foi a novidade e pode até ser relacionado para o jogo de quarta, contra o Lanús, na Argentina. O ídolo são-paulino sofreu a lesão no fim do mês passado e, de lá para cá, trabalhou no Reffis do CT da Barra Funda para se recuperar do estiramento e depois readquirir a sua melhor forma física. Na última semana, Hernanes trabalhou com os fisioterapeutas do clube e, aos poucos, vai sendo reintegrado ao elenco do Tricolor.