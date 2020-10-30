Hernanes treina com o elenco e pode jogar contra o Fla; veja provável time

Crédito: Hernanes não viajou para a Argentina no meio desta semana, quando o São Paulo encarou o Lanús pela Copa Sul-Americana (Divulgação/saopaulofc.net

O São Paulo pode ganhar o reforço do meio-campista Hernanes para o jogo de domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. Na manhã desta sexta, o Tricolor treinou no CT da Barra Funda e o Profeta participou da atividade com o restante dos jogadores. O lateral-direito Igor Vinícius é dúvida para o fim de semana, enquanto o espanhol Juanfran está vetado.

Hernanes está recuperado de um estiramento na coxa direita sofrido no dia 30 de setembro, quando São Paulo encarou o River Plate, pela Copa Libertadores. O jogador tenta readquirir a melhor forma física para ter condições de voltar ao time e são grandes as chances do meia viajar com a delegação tricolor ao Rio de Janeiro, na tarde do próximo sábado.

Já Igor Vinícius é tratado como dúvida no São Paulo. O jogador apresentou evolução após sofrer uma contratura muscular, mas será avaliado pelo departamento médico antes de definição dos relacionados para o jogo contra o Flamengo. O espanhol Juanfran está vetado e ainda não reúne condições físicas para ser reintegrado ao elenco.A tendência é de que o Tricolor entre no gramado do Maracanã escalado com Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Hernanes); Luciano e Brenner.