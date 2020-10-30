Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hernanes treina com o elenco e pode jogar contra o Fla; veja provável time

Meia está recuperado de estiramento na coxa direita e ganha força para retornar ao time do São Paulo. Igor Vinícius é dúvida, e Juanfran está vetado pelo departamento médico...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2020 às 14:17

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 14:17

Crédito: Hernanes não viajou para a Argentina no meio desta semana, quando o São Paulo encarou o Lanús pela Copa Sul-Americana (Divulgação/saopaulofc.net
O São Paulo pode ganhar o reforço do meio-campista Hernanes para o jogo de domingo, contra o Flamengo, no Maracanã. Na manhã desta sexta, o Tricolor treinou no CT da Barra Funda e o Profeta participou da atividade com o restante dos jogadores. O lateral-direito Igor Vinícius é dúvida para o fim de semana, enquanto o espanhol Juanfran está vetado.
Hernanes está recuperado de um estiramento na coxa direita sofrido no dia 30 de setembro, quando São Paulo encarou o River Plate, pela Copa Libertadores. O jogador tenta readquirir a melhor forma física para ter condições de voltar ao time e são grandes as chances do meia viajar com a delegação tricolor ao Rio de Janeiro, na tarde do próximo sábado.
Já Igor Vinícius é tratado como dúvida no São Paulo. O jogador apresentou evolução após sofrer uma contratura muscular, mas será avaliado pelo departamento médico antes de definição dos relacionados para o jogo contra o Flamengo. O espanhol Juanfran está vetado e ainda não reúne condições físicas para ser reintegrado ao elenco.A tendência é de que o Tricolor entre no gramado do Maracanã escalado com Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Hernanes); Luciano e Brenner.
O duelo com o Rubro-negro é domingo, às 16h, e vale pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro - a última do primeiro turno. O Tricolor é o quinto colocado, com 27 pontos e três jogos a menos do que seus adversários, enquanto o Flamengo é o vice-líder, com 35.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados