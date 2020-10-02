Hernanes sofre lesão e desfalca o São Paulo contra o Coritiba

Crédito: Hernanes vinha sendo titular com Fernando Diniz (Rubens Chiri/saopaulofc.net

O meio-campista Hernanes é desfalque confirmado no São Paulo. O ídolo do Tricolor sofreu um estiramento no muscular na coxa direita, no jogo da última quarta, contra o River Plate, e já iniciou o tratamento no Reffis do CT da Barra Funda. O jogador não será relacionado para a viagem de sábado, para o Paraná, onde a equipe enfrenta o Coritiba pelo Brasileirão.

A informação foi divulgada no fim da tarde desta sexta-feira pelo departamento de comunicação do São Paulo. De acordo com o clube, Hernanes sofreu a lesão no primeiro tempo do jogo contra o River Plate e, por isso, foi substituído pelo técnico Fernando Diniz na partida.O jogador passou por uma bateria de exames nesta sexta, dia da reapresentação do Tricolor no CT da Barra Funda após a eliminação na Copa Libertadores, e foi constatada a lesão. O departamento médico do clube já está tratando o problema de Hernanes, mas ainda não há um prazo estipulado para que o atleta retorne ao trabalho com bola.