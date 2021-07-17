Hernanes rescinde contrato e se despede do São Paulo: 'Meu amor por vocês é eterno'

O volante Hernanes acertou a sua rescisão de contrato com o São Paulo. Aos 36 anos, o Profeta despediu-se do Tricolor após sua terceira passagem pelo clube com uma emocionante carta.
"Chegou o momento. E esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira", escreveu o jogador (assista ao vídeo abaixo, postado pelo clube em suas redes sociais). Sem espaço na equipe de Hernán Crespo, Hernanes decidiu procurar a diretoria do Tricolor para uma rescisão amigável. Com um alto vencimento e sem conseguir atuar, as duas partes chegaram a acordo para a rescisão de contrato do ídolo, de 36 anos de idade. O vínculo iria até o final desta temporada.
Em 2021, Hernanes entrou em campo nove vezes, sendo titular em apenas uma oportunidade, sem gols marcados. O último jogo do Profeta pelo Tricolor foi no dia 1ºde junho, pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o 4 de Julho, em Teresina, no Piauí. Ele não foi relacionado nos últimos três jogos do Tricolor, contra Internacional, Bahia e Racing-ARG. Bicampeão brasileiro pelo Tricolor - 2007 e 2008 -, o Profeta - como é chamado carinhosamente pelo torcedor - é também um dos maiores artilheiros da equipe neste século. Mesmo atuando muitas vezes como volante, Hernanes acumula 56 gols em 330 partidas pelo time do Morumbi.