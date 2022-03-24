Hernanes relembra fim da passagem no São Paulo e fala sobre Diniz: 'Não concordava dentro de campo'

O volante Hernanes, ídolo do São Paulo, relembrou o fim de sua passagem pelo Tricolor, no final de julho de 2021. Segundo o Profeta, ele não estava feliz no clube do Morumbi, muito por conta do alto salário que recebia e não ter muitas oportunidades de justificar o alto investimento. - Eu estava no São Paulo em uma condição muito ruim. Eu não estava feliz. Como jogador – e todos sentem isso, uns mais outros menos – queria fazer parte, ser protagonista, contribuir, ser importante. Eu não estava sendo, não estava feliz. Ganhava um salário muito alto e sabia que os times talvez não tivessem interesse pelo valor que recebia. Aí eu cheguei na diretoria e solicitei a rescisão - disse o jogador, em entrevista ao podcast 'Legal!', do 'GE'.
Hernanes ainda falou sobre a relação com Fernando Diniz, treinador de sua última passagem pelo clube. Para o volante, ele aprendeu muito com Diniz, mas não concordava com seu estilo de jogo. - Eu realmente não concordava (com Diniz). Tanto é que quando ele chegou, passou assim uns meses em que não conseguia dar liga com ele, no jogo. Mas ele é uma pessoa espetacular. O que eu não estava de acordo com ele era dentro de campo - disse Hernanes, que acrescentou que Diniz é um dos três melhores treinadores com quem já trabalhou.