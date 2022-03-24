Hernanes relembra fim da passagem no São Paulo e fala sobre Diniz: 'Não concordava dentro de campo'

O volante Hernanes, ídolo do São Paulo, relembrou o fim de sua passagem pelo Tricolor, no final de julho de 2021. Segundo o Profeta, ele não estava feliz no clube do Morumbi, muito por conta do alto salário que recebia e não ter muitas oportunidades de justificar o alto investimento. - Eu estava no São Paulo em uma condição muito ruim. Eu não estava feliz. Como jogador – e todos sentem isso, uns mais outros menos – queria fazer parte, ser protagonista, contribuir, ser importante. Eu não estava sendo, não estava feliz. Ganhava um salário muito alto e sabia que os times talvez não tivessem interesse pelo valor que recebia. Aí eu cheguei na diretoria e solicitei a rescisão - disse o jogador, em entrevista ao podcast 'Legal!', do 'GE'.