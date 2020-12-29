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futebol

Hernanes posta mensagem e assusta torcedores do São Paulo

Ídolo tricolor desativou seu Instagram pessoal na manhã desta terça-feira e muitos acreditaram que poderia ser uma despedida do clube por conta do teor da legenda...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 11:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 11:23
Crédito: Curiosamente, há exatos dois anos ele era anunciado em definitivo pelo clube (Divulgação/saopaulofc.net
Hernanes deu um susto nos torcedores do São Paulo na manhã desta terça-feira. O meio-campista e ídolo do clube desativou seu Instagram pessoal e muitos, ao lerem a mensagem, acreditaram que poderia ser uma despedida do Tricolor.
- Obrigado a todos vocês por tanta demonstração de carinho durante esse tempo que estivemos juntos. Obrigado por tanto amor, serei sempre grato. Mas, por não poder vos oferecer mais de mim, venho por meio dessa avisar-vos que estou cancelando minha conta aqui no Insta. Beijo no coração e fiquem com Deus – escreveu o jogador.
> CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO!O nome do Profeta atingiu os mais comentados do Twitter por conta da desativação da rede social. Muitos chegaram a pedir, por exemplo, que ele jamais deixasse o São Paulo. Outros criticaram torcedores que xingam Hernanes nas redes sociais, o que poderia tê-lo levado a desativar o Instagram, enquanto alguns chegaram a supor que ele poderia aposentar em breve.
Curiosamente, há exatos dois anos o meio-campista era anunciado em definitivo pelo São Paulo, em 29 de dezembro de 2018, com contrato até o final de 2021. Revelado pelo Tricolor, essa é a terceira passagem dele pelo Morumbi e não há indícios até o momento de que ele vá deixar o clube antes disso.
> Retrospectiva: Os 20 momentos mais marcantes do São Paulo na década
O São Paulo se prepara para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Grêmio, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi. A partida de ida terminou em 1 a 0 para os gaúchos.

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