Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Hernanes pode 'renascer' no São Paulo em sua terra natal

Recuperado de lombalgia e disposto a ficar no clube após conversar sobre o futuro com a diretoria, Profeta não saiu do banco na quinta-feira. Terá chance contra o Sport?...

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 ago 2020 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
Hernanes vive a expectativa de recomeçar no São Paulo, o que pode acontecer justamente em Recife, sua terra natal. O Tricolor visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h deste domingo, e o meia de 35 anos deverá iniciar no banco novamente.
Na quinta-feira, contra o Bahia, ele ficou à disposição de Fernando Diniz pela primeira vez no Brasileirão, mas não foi acionado durante o empate por 1 a 1 - segundo o técnico, por ainda não estar na plenitude da forma física após se recuperar de lombalgia que o tirou das partidas contra Fortaleza e Vasco.Durante o tratamento, o Profeta chegou a repensar sua permanência no clube. Insatisfeito com seu rendimento nesta passagem pelo Morumbi, marcada por problemas físicos, ele conversou com a diretoria e abriu a possibilidade de não cumprir o contrato, válido até dezembro de 2021. No início da semana, porém, avisou que estava disposto a permanecer e reagir.
- O Hernanes é uma peça fundamental para o São Paulo, para o grupo, para o time dentro de campo. É normal, em uma carreira de sucesso, tão longa, ter alguns momentos de questionamento. Não foi uma conversa específica que a gente teve com ele, mas nas últimas conversas que a gente teve ele se mostrou muito motivado, sabendo da importância dele. Fiz questão de falar para ele que não existe dúvida da importância dele - disse o diretor Raí.
Hernanes estava disposto a jogar na quinta-feira. Ele se colocou à disposição da comissão técnica para ir ao Morumbi e, pouco antes de a bola rolar, fez uma publicação em seu Instagram falando que era "dia de recomeçar". Diniz foi mais cauteloso: mesmo atrás no placar, abriu mão do Profeta e acionou Luciano, Gabriel Sara, Gonzalo Carneiro, Helinho e Léo no segundo tempo. Agora, a expectativa fica para o duelo com o Sport.
- O Hernanes é o nosso jogador mais identificado com o torcedor. Ele de fato agora está empenhado em ficar. Ele estava um tempo afastado, com uma lombalgia, e fez um treinamento só (antes da partida contra o Bahia). A gente teve mais ou menos uma conversa no sentido de que ele vai evoluindo aos poucos para conseguir voltar bem. Foi mais uma preocupação da minha parte não usar o Hernanes hoje. Ele pediu para ser relacionado. Pediu para ser relacionado, não, falou que quer contribuir, que quer sair bem do São Paulo, que tem muito carinho pelo clube, então a gente recomeçou praticamente nesse processo.
Hernanes soma 295 partidas e 53 gols ao longo de suas passagens pelo São Paulo. A atual começou no ano passado e tem 53 jogos e seis gols. Neste ano, ele participou de 14 das 18 partidas do Tricolor, mas foi titular em apenas metade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados