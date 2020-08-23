Hernanes pode 'renascer' no São Paulo em sua terra natal

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Hernanes vive a expectativa de recomeçar no São Paulo, o que pode acontecer justamente em Recife, sua terra natal. O Tricolor visita o Sport, na Ilha do Retiro, às 19h deste domingo, e o meia de 35 anos deverá iniciar no banco novamente.

Na quinta-feira, contra o Bahia, ele ficou à disposição de Fernando Diniz pela primeira vez no Brasileirão, mas não foi acionado durante o empate por 1 a 1 - segundo o técnico, por ainda não estar na plenitude da forma física após se recuperar de lombalgia que o tirou das partidas contra Fortaleza e Vasco.Durante o tratamento, o Profeta chegou a repensar sua permanência no clube. Insatisfeito com seu rendimento nesta passagem pelo Morumbi, marcada por problemas físicos, ele conversou com a diretoria e abriu a possibilidade de não cumprir o contrato, válido até dezembro de 2021. No início da semana, porém, avisou que estava disposto a permanecer e reagir.

- O Hernanes é uma peça fundamental para o São Paulo, para o grupo, para o time dentro de campo. É normal, em uma carreira de sucesso, tão longa, ter alguns momentos de questionamento. Não foi uma conversa específica que a gente teve com ele, mas nas últimas conversas que a gente teve ele se mostrou muito motivado, sabendo da importância dele. Fiz questão de falar para ele que não existe dúvida da importância dele - disse o diretor Raí.

Hernanes estava disposto a jogar na quinta-feira. Ele se colocou à disposição da comissão técnica para ir ao Morumbi e, pouco antes de a bola rolar, fez uma publicação em seu Instagram falando que era "dia de recomeçar". Diniz foi mais cauteloso: mesmo atrás no placar, abriu mão do Profeta e acionou Luciano, Gabriel Sara, Gonzalo Carneiro, Helinho e Léo no segundo tempo. Agora, a expectativa fica para o duelo com o Sport.

- O Hernanes é o nosso jogador mais identificado com o torcedor. Ele de fato agora está empenhado em ficar. Ele estava um tempo afastado, com uma lombalgia, e fez um treinamento só (antes da partida contra o Bahia). A gente teve mais ou menos uma conversa no sentido de que ele vai evoluindo aos poucos para conseguir voltar bem. Foi mais uma preocupação da minha parte não usar o Hernanes hoje. Ele pediu para ser relacionado. Pediu para ser relacionado, não, falou que quer contribuir, que quer sair bem do São Paulo, que tem muito carinho pelo clube, então a gente recomeçou praticamente nesse processo.