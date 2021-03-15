Hernanes no Sport? O que sabemos do rumor envolvendo o volante do São Paulo

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Na última semana, o volante e ídolo do São Paulo, Hernanes, teve o seu nome ventilado como um possível reforço do Sport para esta temporada. O rumor ganhou bastante força nas redes sociais e o LANCE! foi em busca de informações sobre a situação.

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De acordo com o apurado pela reportagem, não houve nenhum contato do Leão com os representantes do jogador e o Profeta não tem interesse de deixar o Tricolor neste momento, onde é considerado um dos jogadores mais importantes no elenco de Hernán Crespo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Hernanes tem contrato até 31 de dezembro desse ano, e completará 36 anos em maio. O diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, fez questão de afirmar que ele é ‘fundamental’ para o grupo por conta de sua experiência e liderança.

– Temos que trabalhar, talvez não como titular, o que será uma decisão da comissão técnica. O Hernanes sempre faz parte dos nosso planos. Ele é fundamental como alguém que já ganhou algo aqui dentro – afirmou, ao programa 'Bola da Vez', da ESPN. Buscando utilizar cada vez mais os jogadores da base, Belmonte comentou também que Hernanes pode ser importante nesse processo de adaptação dos garotos que estão começando sua trajetória na equipe profissional.

– Esportivamente, a gente tem interesse no Hernanes. O Crespo acredita que ele importante, talvez não com a minutagem máxima, mas em tudo, na composição de um elenco. Ele pode também nos ajudar com o crescimento dos meninos – finalizou.