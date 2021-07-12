Hernanes não é relacionado pelo segundo jogo seguido no São Paulo

Crédito: Rubens Chiri

O volante Hernanes está em baixa no São Paulo. Ídolo da torcida são-paulina, o jogador de 36 anos não foi relacionado em dois jogos consecutivos: as vitórias contra Internacional (2x0) e Bahia (1x0).

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Vale ressaltar que o jogador não atua desde o dia 01 de junho, na derrota do São Paulo para o 4 de Julho-PI, por 3 a 2, pela Copa do Brasil. Na ocasião, ele jogou os 90 minutos em Teresina. Foi o único jogo do volante na temporada que ele atuou durante toda a partida.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO De lá para cá, o São Paulo disputou 11 jogos, mas Hernanes foi relacionado em apenas quatro partidas, diante de Atlético-GO, Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. O jogador ficou um período afastado dos treinamentos devido a uma lesão muscular no tronco.

Com contrato até o final desta temporada, Hernanes não vem sendo muito utilizado pela comissão técnica de Crespo, até por conta das lesões. Nesta temporada foram duas: lesão na panturrilha direita - seis jogos - e contratura muscular no tronco - cinco jogos. Nesta temporada, foram apenas nove partidas, com uma assistência e nenhum gol marcado. Com um vencimento alto, o camisa 15 deve permanecer até o final do seu contrato, que termina no final desta temporada.

- O Hernanes tem contrato com o São Paulo até o final da temporada e nós temos dito sempre isso, ele é um ídolo do clube, tem uma dedicação imensa com o São Paulo por muito tempo. Temos o máximo respeito com o trato com ele, que além de tudo é um jogador muito importante para nós dentro do clube, principalmente com os meninos da base, no vestiário. Um jogador comprometido, que trabalha muito. Não temos nenhum movimento. Há um contrato e ele tem que ser cumprido - disse o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, em entrevista ao Lance.

NÚMEROS DE HERNANES NA TEMPORADA*​Nove jogos - um como titularUma assistência Nenhum gol marcado 218 minutos jogados