Hernanes, Igor Vinícius e Lucas Perri treinam com os titulares do São Paulo

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (22), no CT da Barra Funda após voltar do Peru, onde estreou na Libertadores, diante do Sporting Cristal. O grupo contou com a volta de três jogadores que ainda se recuperam de lesão: Igor Vinícius, Lucas Perri e Hernanes.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!

Enquanto a delegação são-paulina estava em Lima, onde o time venceu o Sporting Cristal por 3 a 0, na última terça-feira (20), Hernanes já apresentou progresso em sua recuperação e treinou com os jogadores que não foram convocados para a estreia na Libertadores.

Já Igor Vinícius foi um desfalque da equipe nos últimos jogos, fazendo com que Daniel Alves deixasse de jogar como meia e atuasse como um ala direito nesse período.

Com o bom desempenho de Daniel Alves na função, é difícil garantir que Igor tomará de volta sua vaga no time titular com tanta facilidade.

Lucas Perri, por sua vez, deve ser importante para a sequência de jogos do Tricolor por ser o substituto de Tiago Volpi quando for necessário dar um descanso ao goleiro titular e deixá-lo de fora de alguma partida.Após estreia com vitória na Libertadores, a equipe volta a focar no Campeonato Paulista, competição na qual o Tricolor lidera seu grupo com 19 pontos e é o melhor ataque no panorama geral com 20 gols marcados.