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futebol

Hernanes, Igor Vinícius e Lucas Perri treinam com os titulares do São Paulo

Os atletas estão se recuperando de lesão, mas já reintegraram o grupo que voltou do Peru para dar sequência no cronograma de treinamentos e jogos...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 15:11

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 15:11
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O elenco do São Paulo se reapresentou nesta quinta-feira (22), no CT da Barra Funda após voltar do Peru, onde estreou na Libertadores, diante do Sporting Cristal. O grupo contou com a volta de três jogadores que ainda se recuperam de lesão: Igor Vinícius, Lucas Perri e Hernanes.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Enquanto a delegação são-paulina estava em Lima, onde o time venceu o Sporting Cristal por 3 a 0, na última terça-feira (20), Hernanes já apresentou progresso em sua recuperação e treinou com os jogadores que não foram convocados para a estreia na Libertadores.
Já Igor Vinícius foi um desfalque da equipe nos últimos jogos, fazendo com que Daniel Alves deixasse de jogar como meia e atuasse como um ala direito nesse período.
Com o bom desempenho de Daniel Alves na função, é difícil garantir que Igor tomará de volta sua vaga no time titular com tanta facilidade.
Lucas Perri, por sua vez, deve ser importante para a sequência de jogos do Tricolor por ser o substituto de Tiago Volpi quando for necessário dar um descanso ao goleiro titular e deixá-lo de fora de alguma partida.Após estreia com vitória na Libertadores, a equipe volta a focar no Campeonato Paulista, competição na qual o Tricolor lidera seu grupo com 19 pontos e é o melhor ataque no panorama geral com 20 gols marcados.
O São Paulo volta a campo já nesta sexta-feira (23), às 20h para enfrentar o Santo André. Jogando no Morumbi, a equipe chega como favorita após uma sequência de quatro vitórias consecutivas na competição e cinco vitórias consecutivas no geral, contando o jogo na Libertadores.

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