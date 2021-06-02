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futebol

Hernanes fala sobre desatenção do São Paulo em derrota: 'Lamentável'

Tricolor perdeu para o 4 de Julho-PI fora de casa, atuando com a equipe reserva. Profeta analisou a partida e projetou o jogo da volta na próxima semana...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2021 às 23:57

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 23:57

Crédito: Rubens Chiri
Nesta terça-feira (1), o São Paulo estreou com derrota contra o 4 de Julho, do Piauí, na Copa do Brasil. A partida terminou em 3 a 2 para o Gavião Colorado, com os três gols marcados em bolas paradas. Após o apito final, o capitão do Tricolor, Hernanes, falou sobre os erros do time e o que precisa ser melhorado para o jogo de volta.VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2021!
Perguntado sobre a atuação da equipe do São Paulo, o 'Profeta' comentou sobre a estratégia da equipe adversária e os erros nas bolas paradas.
- Tem uma semana para preparar, corrigir os erros. No final de semana tem compromisso importante e depois passamos a pensar nesse jogo de volta. Futebol tem várias maneiras de se ganhar. Eles usaram uma estratégia e foram felizes. Pecamos na bola parada. Foram três bolas paradas. Lamentável. Levantar a cabeça - avaliou Hernanes.Com a derrota, o Tricolor precisará vencer por ao menos dois gols de diferença na partida de volta, no Morumbi, na próxima terça-feira (8).
Antes do segundo jogo contra o 4 de Julho, o São Paulo tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (5), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. A equipe enfrenta o Atlético Goianiense pela segunda rodada da competição.

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