Hernanes e São Paulo devem rescindir contrato nos próximos dias

Crédito: Rubens Chiri

O São Paulo discute os últimos detalhes para a rescisão de contrato com o meia Hernanes, ídolo da história recente do clube. De acordo com a ESPN, o pedido partiu do próprio jogador, que, segundo a informação, sentiu que não vem agregando ao time como gostaria.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Segundo a ESPN, Hernanes se reuniu com a diretoria nesta terça-feira (13), mas as partes tiveram divergência mínima nos valores que o clube deve ao atleta, herdados da gestão passada. O São Paulo deve refazer os cálculos e, assim, apresentar nova proposta para assinar a rescisão nesta quinta (15).

A diretoria acatou o pedido do jogador, segundo a ESPN, mas afirmou que irá planejar homenagens para Hernanes, uma após sua saída do clube e outra no futuro. Um jogo festivo só deve ser organizado após a situação da pandemia ser controlada e o público puder voltar aos estádios, após a aposentadoria do volante dos gramados.

Recebendo poucos minutos no São Paulo, Hernanes foi relacionado para o jogo contra o Bahia, no sábado (10), mas pediu para não ir e não treina desde segunda-feira. Contra o Racing, o jogador ficou novamente de fora.