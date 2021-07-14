Hernanes e São Paulo devem rescindir contrato nos próximos dias

O São Paulo discute os últimos detalhes para a rescisão de contrato com o meia Hernanes, ídolo da história recente do clube. De acordo com a ESPN, o pedido partiu do próprio jogador, que, segundo a informação, sentiu que não vem agregando ao time como gostaria.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Segundo a ESPN, Hernanes se reuniu com a diretoria nesta terça-feira (13), mas as partes tiveram divergência mínima nos valores que o clube deve ao atleta, herdados da gestão passada. O São Paulo deve refazer os cálculos e, assim, apresentar nova proposta para assinar a rescisão nesta quinta (15).
A diretoria acatou o pedido do jogador, segundo a ESPN, mas afirmou que irá planejar homenagens para Hernanes, uma após sua saída do clube e outra no futuro. Um jogo festivo só deve ser organizado após a situação da pandemia ser controlada e o público puder voltar aos estádios, após a aposentadoria do volante dos gramados.
Recebendo poucos minutos no São Paulo, Hernanes foi relacionado para o jogo contra o Bahia, no sábado (10), mas pediu para não ir e não treina desde segunda-feira. Contra o Racing, o jogador ficou novamente de fora.
Perguntado sobre a situação do meia, o treinador Hernán Crespo afirmou que não falaria sobre por 'respeito' ao atleta e que a diretoria ou o próprio jogador deveriam falar sobre.Com a possibilidade de ter seu vínculo rescindido até quinta-feira (15), o meia deve ficar de fora da próxima partida do São Paulo. O time volta a campo neste sábado (17), às 17h, para enfrentar o Fortaleza, pela 12ª rodada do Brasileirão.